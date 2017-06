Andrang in Ilten: Die Testspiele von Hannover 96 locken stets viele Besucher in die Wahre Dorff Arena.© Michael Plümer (Archiv)

Sehnde

Aufsteiger Hannover 96 kickt wieder in Ilten

Hannover 96 bestreitet erneut ein Freundschaftsspiel in Ilten. Die Roten, die jüngst wieder in die erste Fußballbundesliga aufgestiegen sind, treten am Sonnabend, 15. Juli, gegen den FC Twente Enschede an. Gekickt wird in der Wahren Dorff Arena an der Hugo-Remmert-Straße 8.