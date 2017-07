Am Sehnder Rathaus rollen die Kugeln. 50 Spieler treffen sich dort zum Turnier um den Steinhoff-Pokal.© Rainer Dröse

| Achim Gückel

Sehnde

50 Spieler boulen um den Steinhoff-Pokal

Sehndes ehemaliger Erster Stadtrat Rolf Steinhoff ist seit knapp einem Monat in Pension und lebt nun in Hemmingen und Bad Salzuflen. Am Sonnabend, 5. August, wird er sich in offizieller Mission am Sehnder Rathaus einfinden. Auf der Boule-Fläche wird das Turnier um den Steinhoff-Pokal ausgetragen.