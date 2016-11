Reiner Luck hat ein Pärchen beim Selfie abgelichtet.© privat

Sehnde

Fotogruppe lässt Bergfest nochmal aufleben

Die Kalihalde im Sonnenuntergang, ein Pärchen beim Selfie vor der weiten Landschaft und Besucher im Kettenkarussell am Abhang: Beim Bergfest gab es viele schöne Motive. Diese Momente will die Fotogruppe Sehnde in einer Ausstellung noch einmal Revue passieren lassen - und gleichzeitig ihr einjähriges Bestehen feiern.