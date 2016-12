Die Feuerwehr war mit 113 Einsatzkräften vor Ort.© Symbolbild

ABC-Einsatz in Höver

Leck in Gefahrgutbehälter: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem ABC-Einsatz auf dem Gelände der Speditionsfirma Köster und Hapke in Höver gerufen. Ein Gefahrgutbehälter hatte beim Umladen in einer Halle leckgeschlagen. Dabei sind rund 200 Liter eines Lösungsmittels ausgelaufen.