Sehnde

Eine Ölspur im Goldenen Winkel

Einsatz für die Ortsfeuerwehr Müllingen-Wirringen: Am Montag sind die Einsatzkräfte in die Straße Goldener Winkel in Müllingen gerufen worden, um dort mehrere große Ölflecken zu beseitigen.