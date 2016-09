In Sehnde muss die Feuerwehr einen Brand in einem Regenfallrohr löschen.© Symbolbild

Sehnde

Rauch dringt aus Regenrohr: Feuerwehr spült

Das Wetter war zuletzt heiß und trocken. Und zwar derart trocken, dass es sogar an einem normlerweise recht feuchten Platz zu einem Schwelbrand kommen kann – in einem Regenfallrohr. Den Beweis dafür hat es am Donnerstag am Zuckerfabriksweg in Sehnde gegeben.