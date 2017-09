Die Sehnder Feuerwehr hat am Wochenende allerhand zu tun.© Archiv

Sehnde

Anwohner löschen Feuer in Abfallbehälter

Die Sehnder Feuerwehr hat ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich gebracht. Allein am Sonntag gab es für sie zwei Alarme. In einem Fall hatten allerdings schon Anwohner in Bolzum einen Brand in einem Abfallbehälter gelöscht.