Petra und Dirk Schrader schauen sich auf dem 1. Dorfflohmarkt am Stand von Marius Schwaldt um.© Michael Schütz

Sehnde

Zwei Stunden vor Öffnung kommen die Käufer

Mit der gewohnten Sonntagsruhe, die auch in Rethmar üblich ist, war es an diesem Wochenende vorbei. Der 1. Dorfflohmarkt, den zwei Rethmarerinnen auf die Beine gestellt hatten, zog die Besucher in den Sehnder Ortsteil. Manche kamen schon zwei Stunden vor der Eröffnung, um sich das Beste zu sichern.