Sehnde

Einbruch in Praxen und Wohnungen scheitert

Es nimmt kein Ende: Erneut haben Unbekannte am Wochenende versucht, in Sehnde in ein Gewerbeobjekt einzubrechen. Dabei handelt es sich um ein Haus mit Praxen und Wohnungen im Zuckerfabriksweg - doch letztlich gingen sie leer aus.