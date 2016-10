ARCHIV - Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle in Frankfurt am Main (Hessen), wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen (Illustration). (zu dpa «Immer mehr Wohnungseinbrüche in Deutschland» vom 23.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++Symbolbild Einbruch© Frank Rumpenhorst

Sehnde

Einbrecher hebelt Wohnzimmerfenster auf

Ein Einbrecher ist am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus an der Harberstraße eingedrungen. Er hebelte das doppelflüglige Fenster am Wohnzimmer auf und steig in das Gebäude ein. Dann durchsuchte der Täter sämtliche Räume. Über seine Beute gibt es noch keine Angaben.