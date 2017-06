Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in eine Sehnder Autowerkstatt.© Symbolbild

| Achim Gückel

Sehnde

Einbrecher dringen in Autowerkstatt ein

Einbrecher sind in eine Autowerkstatt an der Achardstraße in Sehnde eingedrungen. Sie stahlen Werkzeug. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits im Verlauf des vergangenen Wochenendes. Zur Höhe des Schadens gibt es keine Angaben.