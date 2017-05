Tiere hautnah: Lina (3) und Mette (7) dürfen bei Katja Bartels ein Küken streicheln.© Katja Eggers

Sehnde

Eierhof feiert sein 50-jähriges Bestehen

Einblicke in die Hühnerhaltung haben Besucher am Sonntag auf dem Eierhof Bartels in Bilm bekommen. Der Familienbetrieb feierte sein 50-jähriges Bestehen mit Besichtigungen der mobilen Hühnerställe, Hofführungen und Vorträgen.