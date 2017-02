Im Kaffeehaus in Sehnde treffen sich regelmäßig die Elektroautomobilisten.© Michael Schütz

Sehnde

E-Mobilisten: Eine Steckdose findet sich immer

Wenn es um das Thema Auto geht, dreht sich die Diskussion oft um Umweltzonen, Feinstaub und gefälschte Abgaswerte. In Sehnde treffen sich regelmäßig Autofahrer, die mit diesen Themen nichts am Hut haben. Seit 2014 hat sich das Kaffeehaus an der Chausseestraße zum Treff für Elektro-Automobilisten entwickelt.