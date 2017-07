Die Straße Am Nordende: eine enge Dorfstraße mit holpriger Fahrbahn ohne Fußweg.© Oliver Kühn

Sehnde

Am Nordende: Gehweg größte Herausforderung

Die Dorfentwicklung in Ilten kommt mit großen Schritten voran. Nach der Ferdinand-Wahrendorff-Straße in diesem Jahr folgt im nächsten Jahr die Sanierung der Straße Am Nordende. Probleme bereiten vor allem der enge Straßenraum ohne Fußweg und die Höhenunterschiede zu den Grundstückszufahrten.