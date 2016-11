Die Polizei vermeldet mehrere Aufbrüche von Münzautomaten im Bereich der Stadt Sehnde.© x

Sehnde

Diebe brechen mehrere Münzautomaten auf

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch an zwei Stellen im Sehnder Stadtgebiet die Münzautomaten an Waschstraßen aufgebrochen. Die Polizei meint, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren.