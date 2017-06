Die Polizei vermeldet den Diebstahl einen schwarzen Geländewagens in Sehnde.© Symbolbild

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Dieb einen an der Dieselstraße abgestellten Geländewagen gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW X5, Baujahr 2009. Der Wagen hat laut Polizei einen geschätzten Wert von 15.000 Euro.

Sehnde. Der Besitzer hatte das Auto am Dienstag gegen 22 Uhr auf einer Grundstückseinfahrt abgestellt und verschlossen. Am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr war der BMW verschwunden. Die Polizei setzt jetzt auf Zeugenhinweise. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 zu erreichen.