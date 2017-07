Die Polizei rätselt noch, wie der Dieb in die KGS Sehnde gelangen konnte.© Markus Holz

| Achim Gückel

Sehnde

Dieb stiehlt Computer aus der KGS

Wie er in das Schulgebäude gelangte, ist noch unklar. Was er gestohlen hat, steht indes fest. Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen in die Kooperative Gesamtschule am Papenholz eingedrungen und hat dort ein Notebook und ein Computer aus den Medienräumen gestohlen.