Sehnde

Dieb bricht Transporter auf

Die Liste von Diebstählen aus Firmentransportern im Sehnder Stadtgebiet wird immer länger. Jetzt vermeldet die Polizei eine solche Tat aus dem Schmiedeweg in Bolzum. Dort hat ein Unbekannter einen Mercedes Sprinter an einer Baustelle in der Schmiedestraße aufgebrochen.