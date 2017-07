Die Polizei vermeldet zwei Aufbrüche von Transportern in Ilten und Hämelerwald. Die Taten geschahen in einer Nacht.© Symbolbild

| Achim Gückel

Sehnde

Dieb bricht Fiat Ducato in Ilten auf

Diebstahl an der Sehnder Straße in Ilten: Ein Unbekannter hat dort bereits in der Nacht zum Freitag einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato aufgebrochen. Aus dem Transporter entwendete der Täter eine Reihe von Elektrowerkzeugen.