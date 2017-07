Die neuen Majestäten der Immenser (von links): Marcel Hennies, Dirk Heidemüller, Selina Mesecke, Nia Gauert und Monique Kuhl.Die neuen Majestäten der Immenser (von links): Marcel Hennies, Dirk Heidemüller, Selina Mesecke, Nia Gauert und Monique Kuhl.© Michael Schütz

Lehrte

Volkskönigin wird richtige Majestät

Das Schützenfest in Immensen wirft seine Schatten voraus. Am Sonntag gab der Schützenverein die frischgebackenen Majestäten bekannt. Die neue Königin heißt Monique Kuhl und war bis vor Jahresfrist noch nicht einmal Vereinsmitglied. Das Fest selbst beginnt am kommenden Freitag.