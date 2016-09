Das Lehrschwimmbecken in Höver.© Achim Gückel

Sehnde

Saison im Lehrschwimmbecken beginnt

Die neue Saison im Lehrschwimmbecken beginnt. Am Sonntag, 2. Oktober, öffnet das kleine Bad an der Schützenstraße um 8.30 Uhr seine Pforten. Bis zum Saisonende im nächsten Jahr ist es dann regelmäßig montags (auch am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober), mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie sonntags von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.