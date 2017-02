Mit viel Lärm und guter Laune ziehen die Bolzumer Junggesellen durch die Straßen des Ortes.© Michael Schütz

Sehnde

Fasching in Dörfern: Schnaps hängt am Zaun

Da sage noch einer, die Norddeutschen seien zu unterkühlt, um Karneval auf der Straße zu feiern. In Bolzum und Rethmar zum Beispiel sind es die Junggesellen, die das närrische Treiben unter die Leute bringen. In Wehmingen liefen am Sonabend die Fastnachtsfrauen von Tür zu Tür.