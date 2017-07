Eine coole Sache auf Hohenfels: Das snntg-Festival beginnt.© Achim Gückel

Sehnde

snntg startet: Wehmingen ist Festival-City

Das Gelände des Hannoverschen Straßenbahnmuseums auf Hohenfels bei Wehmingen hat schon allerhand erlebt. Aber so etwas noch nicht. An diesem Wochenende geht dort erstmals das snntg-Festival über die Bühne. Zum Auftakt am Freitag um 17 Uhr strömten bereits hunderte junge Musikfans auf das weitläufige Gelände.