Schützenkönig Rüdiger Lankau prostet dem "Volk" nach dem Aufhängen seiner Scheibe gleich von der Leiter aus zu.© privat

Sehnde

Bolzumer Schützen bleiben beinahe unter sich

Fast alle Vereine plagen Nachwuchssorgen - besonders in den Dörfern. Auch die Schützengesellschaft Bolzum hat damit zu kämpfen und blickt sorgenvoll in die Zukunft. Ein großes Schützenfest gibt es schon seit Jahren nicht mehr, und auch beim Umzug am Wochenende säumten kaum Zuschauer die Straßen.