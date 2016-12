Die von dem verurteilten Brandstifter vorsätzlich ausgelöste Gasexplosion in Lehrte hatte kurz vor Weihnachten 2014 dieses Wohnhaus zerstört. Es musste abgerissen werden.© Katja Eggers (Archiv)

Sehnde

Hausbewohner leben in Angst vor Brandstifter

Bei den Bewohnern eines Wohnblocks in Sehnde geht die Angst um: In ihrem Haus lebt ein Mann, der bereits im Juni zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, weil er in Lehrte in einem Wohngebäude vorsätzlich eine Gasexplosion ausgelöst hat - aber immer noch auf freiem Fuß ist.