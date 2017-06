Feuerwehrleute beseitigen einen Baum, der beim Sturm umgestürzt ist.© Stadtfeuerwehr Sehnde

| Achim Gückel

Sehnde

Sturm: Baum stürzt auf Auto, Mann verletzt

Bei dem Gewitter, das am Donnerstagabend über die Region Hannover fegte, ist am Rand von Höver ein 26-jähriger Mann an der Schulter verletzt worden. Er befand sich während des Sturms mit einer Begleiterin in seinem Auto, als ein Baum auf den Wagen stürzte.