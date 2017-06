Die feuerroten Stars des Fests: Erbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Sehnde

Gutshof: Großer Andrang beim Erdbeerfest

Der Gutshof in Rethmar ist am Sonntagnachmittag wieder einmal Anziehungspunkt für Massen von Besuchern gewesen. Beim Erdbeerfest waren so viele Aussteller wie noch nie zuvor dabei. Und am Verkaufsstand des Landhofs Habermann gingen sage uns schreibe etwa 500 Kilo der leckeren Früchte über den Tresen.