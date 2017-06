Spielzeug für den Nachwuchs: Tammy (12, von links) und ihre Mutter Bettina Rheker kommen mit Patricia und Andy Pichottki sowie Töchterchen Vivien ins Geschäft.© Katja Eggers

Sehnde

Schöne Schnäppchen und nette Gespräche

Vor der Haustür, im Garten und in der Garage: Die Höveraner haben ihr Dorf am Sonnabend zum Flohmarkt gemacht und an mehr als 60 Ständen Trödel und Gebrauchtes aus ihrem Privathaushalt verkauft.