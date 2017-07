Jugendkönigin Jette Haarstrich (von links), Damenkönigin Kerstin Kuhlmey, Stadtkönigin Astrid Hasymir, Volkskönigin Antje Meyfeld und Silbervogelkönigin Ann-Christin Wanke nehmen Schützenkönig Kersten Schmahlstieg in ihre Mitte.© Katja Eggers

Sehnde

Könige sitzen beim Umzug im Bollerwagen

Dolgens Schützen haben am Wochenende ein rauschendes Schützenfest gefeiert. Zu den Höhepunkten gehörte am Sonntag der Umzug durchs Dorf. Die Könige durften dabei sitzen bleiben - sie wurden in aufwendig dekorierten Bollerwagen durchs Dorf gezogen.