Die Boule-Spieler versuchen, mit ihren silbernen Kugeln möglichst nah an die rote Zielkugel, das sogenannte Schweinchen, zu kommen.© Katja Eggers

Sehnde

TVE gewinnt Boule-Turnier wie im Vorjahr

Am Sehnder Rathaus rollten am Sonnabend die Kugeln. Beim siebten Boule-Turnier um den Rolf-Steinhoff-Wanderpokal traten zwölf Teams gegeneinander an, nach einer Regenpause strichen zwei Gruppen die Segel. Am Ende siegte die Mannschaft TVE Boule I.