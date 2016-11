Farbenfrohe Adventsausstellung in der Dorff-Gärtnerei: Floristin Andrea Holländer berät Klaus Windheim aus Sehnde beim Kauf eines Gesteckes.© Katja Eggers

Sehnde

Die Kränze in Türkis sind besonders gefragt

Klassisch in Rot, edel in Silber und Weiß oder extravagant in Türkis: Bei der Adventsausstellung in der Dorff-Gärtnerei des Klinikum Wahrendorff in Ilten haben die Besucher beim Kauf von Kränzen und Gestecken am Wochenende die Qual der Wahl gehabt.