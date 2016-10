Sehnde

Ein 49-jähriger Autounfall hat auf der Peiner Straße einen Frontalzusammenstoß verursacht. Die Polizei meint, dass der Fahrer wohl in einen sogenannten Sekundenschlaf gefallen war und dabei die Kontrolle über den Wagen verlor. Eine 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Sehnde. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag gegen 8 Uhr in Höhe der Bachstraße. Dort geriet der 49-Jährige mit seinem VW Passat in den gegenverkehr. Sein Auto prallte mit dem Toyota der 24-jährigen Hannoveranerin zusammen. Beide Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte mussten ausgelaufenes Öl und Benzin abstreuen.

Von Achim Gückel