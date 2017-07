Die Feuerwehr rückt an, um einen keller an der Hauptstraße auszukumpen.© Stadtfeuerwehr Sehnde

| Achim Gückel

Sehnde

Keller steht ein Meter hoch unter Wasser

Die Bewohner eines Hauses an der Hauptstraße in Rethmar haben bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub eine böse Überraschung erlebt. Ihr Keller stand unter Wasser. Die Ortsfeuerwehr musste in der Nacht zum Sonntag ausrücken und stundenlang das Wasser abpumpen.