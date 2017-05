Sehnde

Alexander Jahnke aus Höver bei Sehnde hat es bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" unter die Top 3 geschafft. Im Finale der 14. Staffel am Sonnabend war der 30-Jährige gegen drei Konkurrenten angetreten, am Ende holte jedoch Publikumsliebling Alphonso Williams den Sieg.

Sehnde. Die Zeichen standen eigentlich gut für den 30-jährigen Alexander Jahnke aus Höver bei Sehnde im Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar": Er sang unter anderem das Lied "Gewinner" von Clueso, trat mit der Startnummer 1 an - und von der Jury gab es durchweg Lob. "Das war einfach wow", sagte Jury-Mitglied Shirin. Schlagersängerin Michelle bereute sogar, dem Sehnder im Casting ein "Nein" erteilt zu haben.

So richtig zählte dann aber ohnehin nur das Urteil von "Poptitan" Dieter Bohlen. Der bezeichnete Jahnke als den modernsten der vier Finalisten - ausgerechnet nach dessen Performance von Unheiligs "Geboren um zu leben". Aber was ist schon modern bei "DSDS" - der Großmutter unter den RTL-Castingshows? Passend lautet der eigens für Jahnke komponierte dritte Finalsong "Halt alle Uhren an". Schließlich noch ein Spruch von Bohlen über die Frisur des Finalisten.

Am Ende reichte es trotz guter Omen nicht für den Schmusesänger, den Sieg holte Konkurrent Alphonso Williams. Eine "fette Party" wird Jahnke wohl trotzdem feiern - das kündigte er schon vorher an. Dabei kann er sicher wieder auf die Unterstützung seiner Fans in Sehnde bauen. Beim Public Viewing in der Höver Holcim-Kantine hatten sie ihn am Abend angefeuert.

Die Höveraner drücken Alexander Jahnke die Daumen beim Public Viewing in der Holcim-Kantine.

Zum Halbfinale waren sogar 50 Fans des Kandidaten mit dem Bus nach Köln gefahren.

