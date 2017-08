Wilhelm Thürnau und Stephan Pfannkuchen stimmen das Publikum nachdenklich.© privat

| Sandra Remmer

Seelze

Geschichten stimmen nachdenklich

Eine Stunde, die niemanden unberührt ließ, haben die Besucher der zweiten Abendkirche am Sonntagabend in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg erlebt. Superintendent und Pastor im Ruhestand Wilhelm Thürnau erinnerte in seiner Predigt unter anderem an den Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945.