Seelze

Eine 86-jährige Frau und ein 89-jähriger Mann sind in Seelze und Letter das Opfer von Dieben geworden, die ihnen die Geldbörsen mit 500 und 400 Euro entwendet haben. Die Senioren hatten das Geld unabhängig voneinander bei einer Bank abgehoben. Die Polizei vermutet, dass sie dabei beobachtet wurden

Seelze/Letter. Für einen kurzen Moment hatte die 86-jährige Seelzerin am Donnerstag gegen 10.15 Uhr ihre Einkaufstasche, in der sich das Portemonnaie befand, in einem Einkaufsmarkt an der Hannoverschen Straße unbeaufsichtigt gelassen, berichtet die Polizei. Diese Situation nutzte der Unbekannte aus und stahl die Börse mit 500 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag entwendete ein Dieb einem 89-jährigen Seelzer gegen 11.15 Uhr vermutlich im Bereich der Lange-Feld-Straße in Letter das Portemonnaie mit 400 Euro aus der Jackentasche. Da der Senior den Diebstahl nicht bemerkte, gibt es keine näheren Hinweise zum Täter oder der Begehung des Diebstahls.

Auffällig sei, dass in beiden Fällen die Geschädigten zuvor Geld in einer Bank abgehoben hatten und dabei vermutlich von dem Täter beobachtet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner