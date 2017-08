Karate-Schwarzgurte lernen in Gemeinschaft

| Thomas Tschörner

Seelze

Selbstverteidigung, Diskussionen über Kampfkunst, das Üben von Kata (festgelegte Formen) auf einer Brücken, Schwimmen durch den Stichkanal und gemeinsames Essen: Beim elften Dan Gasshuku haben sich 20 Schwarzgurte des Karate-Clubs Seelze im Jugendzentrum Letter getroffen - außerhalb ihrer sonst üblichen Trainingsstätte.

Letter. Vorbereitet hatten das diesjährige Dan Gasshuku Andre Torborg und Torsten Nickel. Das japanische Wort "Dan" steht für den Meistergrad in einer Kampfkunst und berechtigt zum Tragen des schwarzen Gürtels, erklärt Nickel. "Gasshuku bezeichnet in Japan die Praxis gemeinsamen Lernens, Studierens oder Übens mit einem bestimmten vorgegebenen Zweck oder Ziel, wobei sich Gruppen Gleichgesinnter bilden, die sich eigens hierzu an bestimmten außerschulischen Orten dafür zu einer begrenzten Zeit zusammenfinden." Die Zusammenkunft soll den einzelnen Teilnehmern ein tieferes Verständnis ihrer Kampfkunst vermitteln.

Unter Leitung von Jan Torborg und Olaf Marcinczak begann die erste Trainingseinheit, in der es um Kempo Arnis ging. "Die beiden brachten uns ein effektives Selbstverteidigungskonzept näher", sagt Nickel. Anschließend nutzten die Teilnehmer die Zeit für ein Bad im Kanal. Nach dem Essen wurde bis tief in die Nacht über Kampfkunst und andere Themen diskutiert und ausgetauscht. Der nächste Tag begann früh mit einem ausgiebigen Spaziergang am Kanal und auf einer Brücke liefen alle Teilnehmer zusammen verschiedene Kata. "Im Anschluss mussten die Teilnehmer im schweren Karate Anzug durch den Kanal schwimmen und bei gestellten Aufgaben Teamwork beweisen." Nach einem üppigen Frühstück endete das elfte Dan Gasshuku. "Alle waren sich einig: Wir haben viele Anregungen mitgenommen und freuen uns auf das nächste Jahr mit unseren Freunden", zieht Nickel eine positive Bilanz.

Michael Reichenke hatte vor elf Jahren die erste Zusammenkunft der Seelzer Schwarzgurte ins Leben gerufen, berichtet Nickel. Seitdem sind jährlich zwei andere Schwarzgurte mit der Ausrichtung betraut. Der Weg zum Schwarzgurt ist lang. Wer zu dieser Gemeinschaft dazugehören möchte, der kann in der Sporthalle des Georg Büchner Gymnasiums die ersten Schritte machen und Karate ausprobieren. Montags läuft ab 19 Uhr ein Schnupperkurs für Erwachsene und dienstags ab 17 Uhr ein Schnupperkurs für Kinder.