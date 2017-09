Ortsfeuerwehr präsentiert sich auf Kastanienfest

| Thomas Tschörner

Seelze

Letters Ortsfeuerwehr feiert ihr 115-jähriges Bestehen. Auf ein eigenes Fest wollen die Feuerwehrleute aber verzichten. Stattdessen präsentiert sich die Ortsfeuerwehr am Sonnabend beim Kastanienfest unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen". Die Feuerwehr Letter war am 24. März 1902 gegründet worden.

Letter. "Aus alten Aufzeichnungen geht hervor, dass in Letter das Feuerlöschwesen vollkommen vernachlässigt wurde", berichtet die Chronik der Ortsfeuerwehr. Als es 1885 in einem Stall brannte, standen die Bürger diesem Feuer machtlos gegenüber. Als man endlich mit einer Latrinetonne Löschwasser geholt hatte und zurückgekehrt war, war die Scheune bereits völlig niedergebrannt. Nachdem um die Jahrhundertwende in einer örtlichen Feuerlöschordnung bestimmt wurde, dass im Falle eines Brandes alle Männer mit Eimern und Hacken das Feuer bekämpfen sollten, verpflichtete der Königliche Landrat zu Linden Anfang des 20. Jahrhunderts alle Ortschaften zur Aufstellung einer freiwilligen oder einer Berufsfeuerwehr.

Bei der Gründung im März 1902 traten der Feuerwehr Letter 32 aktive Mitglieder bei, die dafür ein Eintrittsgeld von 3 Mark und einen Monatsbeitrag von 25 Pfennig zahlen mussten. Mit diesem Startkapital konnten zwar erste Ausrüstungsgegenstände wie Leitern und Einreißhaken beschafft werden, richtig einsatzfähig wurde die Feuerwehr aber erst mit der feierlichen Übergabe einer Handdruckspritze im Mai 1902. "Da es noch kein Gerätehaus gab, wurde die Spritze in einer Scheune untergestellt und die Bauern des Ortes mussten nach einem festgelegten Plan abwechselnd die Pferdegespanne dafür stellen." Die benötigten Uniformen fertigte der Schneidermeister Rust. Krönender Abschluss des Gründungsjahres war die Feuerwehrkapelle, die im Dezember ins Leben gerufen wurde.

Im Juli 1908 wurde das Spritzenhaus an der heutigen Stöckener Straße der Freiwilligen Feuerwehr von der Realgemeinde als Schenkung übergeben. 1926 hatten dann die Signalhörner ausgedient: Die erste Sirene wurde auf den Dach des Gemeindehauses angebracht. Meilensteine waren 1929 die erste Motorspritze und 1930 der Bau eines Hydrantennetzes. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 wurde die Feuerwehr als Feuerlöschpolizei in die Polizei eingegliedert. Die Feuerwehrleute aus Letter halfen unter anderem nach den Bombenangriffen im Oktober 1943 in Hannover. Letter wurde etwa ein Jahr später selbst empfindlich von einem Bombenangriff getroffen, dem mehrere landwirtschaftliche Anwesen, acht Wohnhäuser und zwei Gaststätten samt Sälen zum Opfer fielen. Weitere schwere Angriffe auf den Ort folgten im November 1944 und im März 1945 und zerstörten oder beschädigten viele Häuser.

Nach dem Krieg konnte sich die Feuerwehr über eine gute Entwicklung freuen. 1965 wurde die Jugendfeuerwehr gegründet, und 1969 wurde die neue Feuerwache am Buchenweg in Betrieb genommen. Nach der Gebietsreform 1974 wurde die Gemeinde Letter in die Großgemeinde Seelze eingemeindet, die dann am 1. März 1977 zur Stadt Seelze wurde. Dadurch verlor auch die Feuerwehr ihre Eigenständigkeit, die als Ortsfeuerwehr Letter Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Seelze wurde. Die ersten Frauen absolvieren im März 1990 ihren Grundlehrgang mit sehr guten Ergebnissen und leisten ihren aktiven Dienst in der Ortsfeuerwehr. Die Ausstattung wurde weiter modernisiert und verbessert. Vor fünf Jahren vermerkt die Chronik selbstbewusst, dass "die Ortsfeuerwehr Letter auf 110 Jahre abwechslungsreicher, erfolgreicher, spannender, beständig nach vorn gerichteter Entwicklung zurückschauen" kann. "In der Zukunft werden neue Aufgaben warten, die in guter Feuerwehrtradition - EINER für ALLE, ALLE für EINEN-, und in dem Bewusstsein der Hilfe am Mitmenschen, erfolgreich gelöst werden."

Das Programm des Kastanienfestes: Auf dem Kastanienplatz richtet der Ortsrat Letter seit mehr als 40 Jahren ein Fest der Vereine aus. Das Kastanienfest wird um 15 Uhr durch Böllerschützen offiziell eröffnet. Neben der Ortsfeuerwehr Letter sorgen diverse Vereine, Verbände und Organisationen für ein buntes Programm. Für Kinder gibt es besondere Angebote. Musikgruppen aus Seelze spielen auf zwei Bühnen. Für Essen und Getränke ist an den Ständen ebenfalls gesorgt. Das Programm geht bis in den späten Abend. Letters Ortsfeuerwehr hat anlässlich ihres 115-jährigen Bestehens zum Kastanienfest eine "Feuerwehr-Meile" vorbereitet. Unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen" werden in der Straße Im Sande mehrere Stationen aufgebaut. Die Fahrzeuge werden von Aktiven und Angehörigen der Jugendfeuerwehr vorgestellt. Die Feuerwehrleute informieren über Brandmelder, ihre Wartung und den richtigen Standort für eine Anbringung in der Wohnung. Außerdem zeigen sie am Modell eines Hauses, wie sich der Rauch in einem Gebäude verteilt und von den Rauchmeldern erkannt wird. Die Jugendfeuerwehr zeigt zwei Übungen, die um 15.30 und 17.30 Uhr beginnen. Zudem können die Besucher die Handhabung von Feuerlöschern üben und mit hydraulischem Rettungsgerät ihr Geschick beim Greifen und Umsetzen von Tennisbällen zeigen. Auch die Drehleiter aus Seelze wird vor Ort sein.