Siegerteams gewinnen Drei-Gänge-Menü

Seelze

Die Gewinner des Mitternachtsfußballturniers haben es sich am Mittwoch richtig gut gehen lassen. Das Team Jugend der Stadt Seelze hat für die beiden Siegermannschaften ein Drei-Gänge-Menü gekocht und es im schicken Kellneroutfit serviert.

Seelze. "Für die Sportler gibt es natürlich einen Salat, damit sie auch etwas Gesundes haben", sagte Ferhat Demirel, Mitarbeiter des Team Jugend, während er den Hauptgang vorbereitete. Die Jugendlichen kamen in den Genuss von frisch gebackener Thunfisch-, Salami- und Margheritapizza. Ein Eisteller mit Sahne und Schokoladensoße bildete den süßen Abschluss des Siegeressens.

Die Bekochten hatten beim Mitternachtsfußballturnier des städtischen Jugendarbeit mitgemacht. Drei Teams bis 13 Jahre traten gegeneinander an, und sieben Mannschaften bis 18 Jahren liefen in der Sporthalle auf. Sie zeigten tollen Fußball, Fair-Play und hielten die Spannung hoch. Vom Nachmittag bis kurz vor 0 Uhr waren die Fußballer für das Turnier auf den Beinen. Das Team Jugend ist dankbar für die Unterstützung der Kontaktbeamtin Melanie Schriefer, die am Ende sogar noch beim Abbau half, und für die Verpflegung, die die Lebenshilfe für die Sportler bereithielt.

Belohnt wurden die Gewinner aber nicht nur mit Wanderpokalen und Gutscheinen, sondern die beiden jeweils ersten Teams gewannen das persönliche Essen im Jugendzentrum. Zuerst nahmen Demirel und sein Kollege Arthur Mattheis die Getränkewünsche entgegen, dann servierten sie nacheinander die verschiedenen Gänge. Die Jugendlichen durften an der schick eingedeckten Tafel sitzen bleiben. Abräumen tat einmal jemand anderes für sie.

"Wir zeigen den Jugendlichen mit der Aktion, dass wir sie sehen und wertschätzen", sagte Demirel. Mattheis und er wollten etwas Persönliches und Besonderes für die Sieger auf die Beine stellen. Die aufwendige Organisation für so viele Personen zu kochen, hat sich gelohnt. Alle waren sich einig, das Essen war richtig lecker. Die Jugendlichen zeigten sich beeindruckt von den schicken Outfits der Mitarbeiter. "Ich finde das Kochen sehr gut. Sie haben sich extra Zeit für uns genommen", sagte der elfjährige Samir.

Für Mattheis und Demirel ist ein gemeinsames Essen eine gute Gelegenheit, Vertrauen zu den Jugendlichen aufzubauen. Nach dem Essen blieb genug Zeit, beisammen zu sein und zu krökeln.

Von Laura Fienemann