Seelze

Es hat schon Tradition: In der Ratssitzung hat Wilfried Nickel, erster stellvertretender Bürgermeister und Lohndes Ortsbürgermeister, der Stadt einen ausgefüllten Lottoschein geschenkt. „Vielleicht klappt es ja diesmal“, sagte Nickel bei der Übergabe des Scheins an Bürgermeister Detlef Schallhorn.

Seelze. Die finanzklamme Stadt, die trotz leerer Kassen in den nächsten Jahren massiv in ihre Schulen und Kindergärten investieren will, könnte zusätzliches Geld gut gebrauchen. in den vergangenen Jahren ist aber der Lottosegen an der Obentrautstadt vorbei gegangen. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Schallhorn am Donnerstagabend.

Von Thomas Tschörner