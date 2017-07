Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Diebstahl in Letter.© dpa (Symbolbild)

Seelze

Verhinderte Diebe richten Schaden an Auto an

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Mittwoch den linken Außenspiegel eines VW Passat in Letter stehlen wollten. Das Auto war von 7.30 bis 13.15 Uhr auf einem Parkplatz der Deutschen Bahn in Höhe der Hannoverschen Straße 85 abgestellt. Es gelang den Tätern nicht, den Spiegel abzubauen.