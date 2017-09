Kiona wird bei Fietes Hafenbar auftreten.© privat

| Thomas Tschörner

Seelze

Vorverkauf für Fietes Hafenbar läuft an

Die Sängerin und Moderatorin Uta Carina präsentiert "Fietes Hafenbar", die am Sonntag, 29. Oktober, zum 22. Mal im Forum des Schulzentrums Seelze über die Bühne geht. Für den Abend mit unter anderem Kiona, dem Shanty-Chor Lohnde und der Gruppe Just for Fun hat der Vorverkauf begonnen.