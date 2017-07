Wer hat etwas von der Sachbeschädigung an der Ecke Kantstraße / Fichtestraße mitbekommen?© dpa (Symbolbild)

Seelze

Unbekannter zerkratzt Lack eines Audi

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der den Lack an der Beifahrerseite eines Audi A6 zerkratzt hat. Das Fahrzeug stand am Mittwoch von 7 bis 11.30 Uhr an der Kantstraße / Ecke Fichtestraße in Seelze. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.