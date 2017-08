Die Polizei Seelze ermittelt gegen einen Mann, der eine Seniorin bestohlen hat.© Thomas Tschörner

| Thomas Tschörner

Seelze

Dieb bestiehlt 76-Jährige auf Friedhof

Etwa 45 Euro und ein Handy hat ein Mann einer 76-jährigen Frau am Montag gegen 13.30 Uhr auf dem Friedhof an der Hölderlinstraße in Letter gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Seniorin hatte ihre Handtasche mit Geldbörse auf ihrem Fahrrad abgelegt.