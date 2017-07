Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht an der Westfalenstraße.© Symbolbild

| Sandra Remmer

Seelze

Opel beschädigt, Fahrer flüchtet

Ein bislang Unbekannter hat am Sonnabend zwischen 15.30 und 19.30 Uhr einen an der Westfalenstraße geparkten, grauen Opel Mokka an der Stoßstange beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein anderes Fahrzeug beim Ausparken mit einer Anhängerkupplung rückwärts gegen den Opel gestoßen ist.