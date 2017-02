Einen etwa 15 Zentimeter langen Kratzer hat ein Unbekannter am Heck des Minis verursacht.p© Sandra Remmer

| Sandra Remmer

Seelze

Fahrer beschädigt Mini Cooper und flüchtet

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 10.15 und 11.30 Uhr einen dunkelbraunen Mini Cooper beschädigt. Der Wagen parkte ordnungsgemäß in einer Parklücke an der Hannoverschen Straße in Höhe der Hausnummer 17.