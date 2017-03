Die Polizei Seelze ermittelt wegen Unfallflucht.© Thomas Tschörner

Seelze

Unbekannter fährt nach Unfall einfach weiter

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 16.45 und 18.30 Uhr einen an der Hannoverschen Straße 33 in einer Parkbucht stehenden Ford offenbar im Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.