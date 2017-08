Die Polizei Seelze ermittelt nach zwei mutwilligen Beschädigungen von Autos.© Symbolbild

| Thomas Tschörner

Seelze

Unbekannte beschädigen parkende Autos

Den rechten Außenspiegel eines im Schäferweg in Letter parkenden Mercedes Benz haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend abgetreten, teilt die Polizei mit. Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend haben Randalierer zudem einen geparkten Suzuki beschädigt, indem sie den Lack des Fahrzeugs zerkratzten.