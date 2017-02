"Ich komme neu und vieles ist doch vertraut": Pastor Thomas Guddat sieht Veränderungen als Chance für Neugier und die Begegnung mit Gott.© Laura Fienemann

Seelze

Pastor Guddat kehrt nach 22 Jahren zurück

Die Vorfreude in St. Martin war am Sonntagabend fast greifbar. Viele Gemeindemitglieder und Vertreter von Vereinen und der Stadt füllten die Kirche, um den neuen Pastor Thomas Guddat willkommen zu heißen. Der kennt Seelze bereits: Vor 22 Jahren war er in Lohnde tätig.