Seelze

Pastorin Susanne Michaelsen sagt Adieu

Gut vier Jahre lang hat Pastorin Susanne Michaelsen eine halbe Stelle in der St. Martinsgemeinde in Seelze bekleidet. Superintendent Karl-Ludwig Schmidt hat die Theologin am Sonntag während eines Abschiedsgottesdienst entpflichtet. Auf die 41-Jährige wartet nun eine neue Aufgabe in Gleidingen.